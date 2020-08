Education Reform Commission under NEP 2020: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार NEP के अनुरूप एक व्यापक नीति बनाने के लिए एक शिक्षा सुधार आयोग का गठन करेगी. 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां मनन भवन में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने केंद्र द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की सराहना करते हुए कहा कि यह स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक दृष्टि और व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है. Also Read - क्या है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? जो पीएम मोदी के घोषणाओं में से है एक, जानें इसका मोटो और कैसे करेगा काम

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार New Education Policy 2020 के अनुरूप एक व्यापक नीति और रणनीति बनाने के लिए एक सिक्किम शिक्षा सुधार आयोग का गठन करेगी." मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अभिनव शिक्षण और सीखने के तरीकों के साथ प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर हिमालयी राज्य ने सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया.

तमांग ने कहा कि सिक्किम में पंचायती राज संस्थान (PRI) को राजनीतिक प्रभाव से वंचित किया जाएगा और इसके प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से संबद्धता से मुक्त होंगे. मुख्यमंत्री ने इस साल जून में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के दौरान मारे गए 20 सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से एक संकेत लेते हुए तमांग ने कहा कि राज्य सरकार सिक्किम को 'atmanirbhar' राज्य बनाने के लिए प्रयास करेगी और लोगों को स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

तमांग ने कहा कि राज्य सरकार ने दूध उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और अदरक, संतरा, इलायची, हल्दी और बकरी के खाने वाले अनाज की खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का फैसला किया है. विधानसभा में लिंबो और तमांग समुदायों के आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर और सिक्किम की ग्यारह जनजातियों को ST का दर्जा देने की मांग पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में है.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल गंगा प्रसाद ने लोगों से सिक्किम और देश के विकास और समृद्धि के लिए एकजुट रहने की अपील की. उन्होंने राज्य के निवासियों से मास्क का उपयोग करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को बनाए रखने का आग्रह किया.