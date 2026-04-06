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College Student Must Know Difference Between Vc Registrar And Proctor Explore Your University Hierarchy Here

कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप! क्या VC, रजिस्ट्रार और प्रोक्टर के बीच अंतर पता है आपको? अपने यूनिवर्सिटी की hierarchy जानें यहां

University Hierarchy India: हर कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी की Hierarchy के बारे में पता होनी चाहिए. इस रैंकिंग कुलपति (VC) से बड़े होते हैं कुलाधिपति, जो केन्द्रीय यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के पब्लिक यूनिवर्सिटी में गवर्नर. रजिस्ट्रार फाइलों और रिकॉर्ड्स के मालिक हैं, तो एग्जाम कंट्रोलर मार्कशीट जारी करने की जिम्मेदारी संभालते हैं. पढ़ाई क्या होगी, यह बोर्ड ऑफ स्टडीज तय करता है. आइये जानते हैं विस्तार से...

यूनिवर्सिटी की हाइरार्की को जानें

University organogram Chart India: कॉलेज की लाइफ सिर्फ लेक्चर्स और कैंटीन तक सीमित नहीं होती. अक्सर हमें फॉर्म भरने, मार्कशीट ठीक कराने या किसी शिकायत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं. उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास या प्रोक्टर के पास? चलिए, आज हम आपके लिए यूनिवर्सिटी के सिस्टम को आसान भाषा में डिकोड करते हैं…

यूनिवर्सिटी की हाइरार्की में सबसे ऊपर कौन?

यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा पद कुलाधिपति यानि चांसलर का होता है. भारत के राष्ट्रपति सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पदेन कुलाध्यक्ष (Visitor) और कुलाधिपति होते हैं. वहीं, राज्यों के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में गवर्नर ही चांसलर होते हैं. गवर्नर, वाइस चांसलर की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं.

वाइस चांसलर- वाइस चांसलर, किसी भी यूनिवर्सिटी के कार्यकारी प्रमुख होते हैं. यूनिवर्सिटी के सारे बड़े फैसले, एकेडमिक कैलेंडर और मैनेजमेंट इन्हीं के अंडर होता है. अगर यूनिवर्सिटी में कोई बड़ी पॉलिसी बदलनी है या कोई बड़ा विवाद सुलझाना है, तो अंतिम फैसला VC का ही होता है. इन्हें यूनिवर्सिटी का CEO भी कह सकते हैं.

रेक्टर- कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की मदद के लिए रेक्टर का पद होता है. यह VC के बाद दूसरे या तीसरे नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है. रेक्टर मुख्य रूप से कैंपस के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से जुड़े मामलों को संभालते हैं.

रजिस्ट्रार- रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Head) होते हैं. एडमिशन प्रोसेस, छात्रों का रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स और डिग्री जारी करना, यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस की जिम्मेदारी है. अगर आपको अपनी डिग्री या मार्कशीट से जुड़ा कोई भी काम है, तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं.

प्रोक्टर- कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोक्टर का नाम सुनते ही अनुशासन (Discipline) याद आना चाहिए. यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना प्रोक्टर का काम है. अगर कैंपस में कोई लड़ाई-झगड़ा, रैगिंग या अनुशासनहीनता होती है, तो प्रोक्टर ही एक्शन लेते हैं.

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एग्जाम कंट्रोलर- जैसा कि नाम से साफ है, इनका पूरा फोकस एग्जाम पर होता है. डेटशीट बनाना, पेपर सेट करवाना, एग्जाम सेंटर्स तय करना और अंत में रिजल्ट जारी करना, ये सारे काम इनके कंट्रोल में ही होता है. एग्जाम से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी होने पर कॉलेज-यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के दफ्तर का दरवाजा खटखटाते हैं.

डीन का क्या रोल?

एक यूनिवर्सिटी में कई फैकल्टीज होती हैं, जैसे- फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, और हर फैकल्टी का एक हेड होते हैं, जिसे डीन कहते है. डीन उनके विभाग में पढ़ाई और रिसर्च सही तरीके से चल रही है या नहीं.वहीं, स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक समस्याओं के लिए डीन से मिल सकते हैं. कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल को भी डीन कहा जाता है. वहीं, डीन यूनिवर्सिटी में कॉलेज के प्रतिनिधि को भी कहा जाता है.

बोर्ड ऑफ स्टडीज- ये यूनिवर्सिटी की वह बॉडी है, जो ये तय करती है कि आप कोर्स में क्या पढ़ेंगे. बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेन काम सिलेबस डिजाइन करना, नई टेक्स्टबुक्स को मंजूरी देना और समय-समय पर पढ़ाई के कोर्स को अपडेट करना है.

सीनेट: सीनेट यूनिवर्सिटी की एक बड़ी और सर्वोच्च संस्था (संसद जैसी) है. इसमें प्रोफेसरों, मैनेजमेंट और कभी-कभी छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं. यह यूनिवर्सिटी की नीतियों और लक्ष्यों पर विचार-विमर्श करती है.

यूनिवर्सिटी कार्यकारी परिषद: ये यूनिवर्सिटी की कैबिनेट की तरह काम करती है. यूनिवर्सिटी के बजट को मंजूरी देना, शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्तियां (Appointments) करना और सभी वित्तीय फैसले लेना इसी परिषद का काम है. सीनेट द्वारा बनाई गई नीतियों को हकीकत में लागू करने की जिम्मेदारी इसी काउंसिल की होती है.

लाइब्रेरियन: लाइब्रेरियन सिर्फ किताबें जारी नहीं करते, बल्कि वे यूनिवर्सिटी के पूरे ज्ञान के भंडार (Knowledge Resource) के मैनेजर होते हैं. नई किताबें मंगवाना, डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस देना और पढ़ने के लिए सही माहौल तैयार करना इनकी जिम्मेदारी है.