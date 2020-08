नई दिल्‍ली: सीबीएसई की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं अगले महीने सितंबर में कराए जाने की योजना है. सीबीएसई ने कहा कि जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी. कम्पार्टमेंट परीक्षाएं सितंबर, 2020 में आयोजित करने का प्रस्ताव है. जल्द ही तारीख की घोषणा की जाएगी. CBSE कंपार्टमेंट परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए दो परिपत्र जारी करेगा. Also Read - HRD मिनिस्ट्री ने शुरू किया 'एंटी कोविड पाठशाला', देशभर के छात्रों को कोरोना के प्रति किया जा रहा है जागरूक

1. स्कूलों के माध्यम से आने वाले नियमित उम्मीदवारों के लिए

2. सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन करने वाले निजी उम्मीदवारों के लिए Also Read - CBSE Class 10th Result 2020: सीबीएसई 10वीं में पटना रीजन के 90.69% छात्र रहे सफल, रांची के अनन्या को मिले 98.4% अंक

यह परिपत्र स्कूलों के माध्यम से आने वाले नियमित उम्मीदवारों के लिए है. निम्नलिखित जानकारी को स्कूलों / उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए नोट किया जा सकता है. Also Read - CBSE Class 10th Results 2020: HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों को दी बधाई, कहा- छात्रों की स्वास्थ्य, गुणवत्ता शिक्षा है हमारी प्राथमिकता

12 वीं कक्षा के अभ्यर्थी जिनका परिणाम उन विषयों में मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किया गया है, जिनके लिए परीक्षा 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक निर्धारित की गई थी और उनके प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, वे वैकल्पिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। ऐसे छात्र अपने स्कूलों से संपर्क करेंगे ताकि स्कूल अपना एलओसी जमा कर सकें.

यह अधिसूचना संख्या CBSE / CE / SPS / 2020 दिनांक 25.6.2020 के अनुपालन में है. एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक इन वैकल्पिक परीक्षाओं को उन लोगों के लिए अंतिम माना जाएगा, जिन्होंने इन परीक्षाओं को लेने का विकल्प चुना है।

स्कूलों के माध्यम से आने वाले नियमित उम्मीदवारों के लिए द्वितीय. सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन करने वाले निजी उम्मीदवारों के लिए यह परिपत्र स्कूलों के माध्यम से आने वाले नियमित उम्मीदवारों के लिए है. निम्नलिखित जानकारी को विद्यालयों / उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए नोट किया जा सकता है

– स्कूलों को नियमित छात्रों के संबंध में वैकल्पिक परीक्षा के लिए एलओसी जमा करना होगा,

– ई-परिक्षा लिंक के माध्यम से बारहवीं कक्षा के लिए- http://cbse.nic.in/newsite/reg2020.html w.e.f 13.08.2020

केवल उन उम्मीदवारों को, जिनके नाम को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, को सितंबर 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी.

2. स्कूलों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा. एडमिट कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में, स्कूलों को बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

1. स्कूलों को नियमित छात्रों के संबंध में ई-परिक्षा लिंक- http://cbse.nic.in/newsite/reg2020.html w.e. 13.08.2020 के माध्यम से, नियमित छात्रों के संबंध में एलओसी कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना होगा.

केवल वे उम्मीदवार जिनका नाम ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, उन्हें सितंबर 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी.

2. उम्मीदवारों की श्रेणी उनके स्कूल से आ रही होगी, जिसमें से वे दिखाई दिए हैं.

– कक्षा 10वींं और 12वीं के उम्मीदवार जो नियमित उम्मीदवारों के रूप में फरवरी / मार्च 2020 में परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं और जिनका परिणाम कम्पार्टमेंट ’घोषित किया गया है.

– 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक उन विषयों में नियमित परीक्षा के रूप में प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन किया था और संबंधित विषय में उनका परिणाम subjects NC ’घोषित किया गया है.

– 12 वीं कक्षा के अभ्यर्थी जो फरवरी / मार्च 2020 में 6 विषयों में नियमित उम्मीदवार के रूप में प्रकट हुए हैं और पास घोषित किए गए हैं, लेकिन एक विषय को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, वे प्रदर्शन श्रेणी में सुधार के तहत शामिल सकते हैं.

– बारहवीं और दसवीं कक्षा के उम्मीदवार जिन्हें यूएफएम की श्रेणी 1 के तहत दंडित किया गया है, जिसमें विषय की उनकी वर्तमान परीक्षा रद्द कर दी गई है और उन्हें कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है.