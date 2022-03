नई दिल्‍ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होगी. हालाँकि, कक्षाओं और परीक्षाओं का हाइब्रिड मोड यानी ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी 9वीं तक की कक्षाओं के साथ-साथ स्कूलों में 11वीं कक्षा के लिए भी जारी रहेगा. 1 अप्रैल, 2022 से सभी कक्षाएं ऑफलाइन हो सकती हैं. Also Read - Gurugram में विस्‍फोटक होने की खबर, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, बम डिस्पोजल टीम काम पर जुटी

