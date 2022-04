नई दिल्‍ली: एनसीआर शहरों, जैसे कि गाजियाबाद और नोएडा के स्‍कूलों में पॉजिटिव कोरोना मामले आने के बाद अब दिल्‍ली के स्‍कूलों में कुछ मामले दर्ज किए गए हैं. लिहाजा, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल 15 अप्रैल को दिल्ली के स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी. उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज 14 अप्रैल, 2022 को इसकी घोषणा की.Also Read - खुशखबरी ! 5-11 साल के बच्चों को यहां लग रही वैक्सीन, जून तक सभी बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य

दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (Delhi schools) के लिए कल 15 अप्रैल 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे और उन्‍हें भेज दिये जाएंगे. ये दिशानिर्देश COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल पर आधारित होंगे. Also Read - नोएडा के स्कूलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर देनी होगी सूचना

इससे पहले आज, दिल्ली के एक निजी स्कूल के एक शिक्षक और छात्र को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उन्हें घर वापस भेज दिया गया. मनीष सिसोदिया ने कहा कि चूंकि कोविड है, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा, कल स्कूलों के लिए एक सामान्य (COVID) दिशानिर्देश पेश किया जाएगा. Also Read - नोएडा में बढ़ रहा कोरोना, एक दिन में सामने आए संक्रमण के 33 नए मामले, 8 स्कूली छात्र भी शामिल

COVID cases have slightly increased…but no hospitalization, so need not worry.Since Covid is there, we have to learn to live with it…A general (COVID)guideline to be introduced for schools tomorrow.1 or 2 COVID cases (of kids),1 teacher from school:Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/VJDuk0OPEy

— ANI (@ANI) April 14, 2022