CRPF AC Final Result 2021 Declared: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसी) परीक्षा 2019 के लिए रिजल्ट (CRPF AC Final Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CRPF AC Exam) में शामिल हुए हैं, वे CRPF की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (CRPF AC Final Result 2021) चेक कर सकते हैं. रिजल्ट (CRPF AC Final Result 2021) के अनुसार कुल 152 उम्मीदवारों ने नियुक्ति के लिए सफलतापूर्वक योग्यता प्राप्त की है.Also Read - CRPF Recruitment 2021: CRPF में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, 1.7 लाख मिलेगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://crpf.gov.in/writereaddata/Portal/Magazine/Document/1_736_1_79 पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (CRPF AC Final Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (CRPF AC Final Result 2021) देख सकते हैं.

CRPF AC Final Result 2021 ऐसे करें चेक

CRPF की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Allocation of Successful Candidates of CENTRAL ARMED POLICE FORCES (AC) Examination-2019 against the advertisement number A.VI-1/2019-Rectt(AC-2019)’ लिखा हो.

एक पीडीएफ खुलेगी.

अपना रोल नंबर चेक करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए CRPF AC Final Result 2021 सेव करें.