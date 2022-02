CSBC Bihar Police Admit Card: सेंट्रल सेलेक्‍शन बोर्ड ऑफ कांस्‍टेबल ने बिहार पुलिस प्रोहिबीशन कांस्‍टेबल लिखित परीक्षा (CBSC Bihar Police Prohibition Constable written exam) के लिये एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा के लिये जिन उम्‍मीदवारों को शॉर्टलिस्‍ट किया गया है, वे CSBC की आध‍िकार‍िक वेबसाइट official csbc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड (Bihar Police Constable admit card) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Assam Police Constable Admit Card 2022: पुलिस कांस्‍टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

पदों (Bihar Police Prohibition Constable) के लिये लिख‍ित परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2022 को होगा. परीक्षा एक शिफ्ट में होगी, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक. उम्‍मीदवार, आध‍िकार‍िक वेबसाइट से एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Police Prohibition Constable admit cards) डाउनलोड करने के लिये नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करें.

CSBC Bihar Police Prohibition Constable Admit Card 2022: ऐसे करें डाउनलोड

1. CSBC की आध‍िकार‍िक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Download your e-Admit Card for written exam पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रजिस्‍ट्रेशन आईडी / रोल नंबर / मोबाइल नंबर, जन्‍मतिथ‍ि और कैप्‍चा दर्ज करें.

4. स्‍क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा.

5. डिटेल चेक करें और डाउनलोड करें. एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लें.

जिन उम्‍मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है, वे संबंधित अध‍िकारी से 24 और 25 फरवरी को सुबह 10 से 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं. डुप्‍ल‍िकेट एडमिट कार्ड CSBC के ऑफिस से प्राप्‍त किया जा सकता है.

परीक्षा केंद्रों की सूची csbc.bih.nic.in पर देखी जा सकती है. परीक्षा के दिन उम्‍मीदवार अपने एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी प्रूफ ले जाना ना भूलें. परीक्षा खत्‍म होने के बाद भी उम्‍मीदवार अपने एडमिट कार्ड को सुरक्ष‍ित रखें.