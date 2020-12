CSBC Driver Constable Admit Card 2020: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने गुरुवार यानी 10 दिसंबर को ड्राइवर कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा (Driver Constable Recruitment Exam) के लिए ई-एडमिट कार्ड (Bihar Police Driver Constable Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CSBC Driver Constable Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. रोल नंबर-वार परीक्षा केंद्र की सूची भी 11 दिसंबर को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. Also Read - Sarkari Naukri: Bihar Police Constable Recruitment 2020: 12वीं पास के लिए कांस्टेबल के 8415 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, ये है अप्लाई करने की आखिरी डेट

परीक्षा 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई थी जिसे स्थगित करना पड़ा था. रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार CSBC ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा (CSBC Driver Constable Exam 2020) 3 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. रिपोर्टिंग का समय सुबह 9 बजे है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://apply-csbc.com/ctdriversweadmitcard/searchApplication पर क्लिक करके CSBC Driver Constable Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं.

CSBC इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ड्राइवर कांस्टेबल के 1722 रिक्त पदों को भरेगा. उम्मीदवारों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सख्त प्रोटोकॉल के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर किसी को भी अपने साथ न लाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. उम्मीदवारों को अपना मास्क, हैंड सेनिटाइजर, पानी की बोतल आदि परीक्षा केंद्र पर लाना होगा. साथ ही उम्मीदवार इस लिंक http://csbc.bih.nic.in/Advt/Notice-05-12-2020-02.pdf पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं.

CSBC ने OMR शीट की एक प्रति भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है. उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से पहले OMR शीट भरने का अभ्यास कर लें ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलतियां न हो, अन्यथा आंसर शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

CSBC Driver Constable Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

1 CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

2 होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, Download your e-Admit Card for Written Examination rescheduled on 3rd January, 2021 for Driver Constable. (Advt. No. 05/2019) लिखा हो.

3 एक नया पेज खुलेगा.

4 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें.

5 अपना रजिस्टेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट करें.

6 आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

7 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.