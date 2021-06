When CTET July 2021 application form will come 2021? सीबीएसई की ओर से CTET July 2021 के लिए अब जुलाई के पहले सप्ताह में ही नोटिफिकेशन (CTET 2021 Notification) जारी होने की संभावना है. अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि इस माह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा लेकिन अब इस महीने में केवल एक दिन बचा है. ऐसे में अब लगता है कि सीबीएसई जुलाई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करे. नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अगर जुलाई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसकी पूरी संभावना है कि इस साल की परीक्षा में देरी होगी. Also Read - CTET 2021 Registration: आज से CTET 2021 के लिए आवेदन शुरू होने की है संभावना, जानें पूरी डिटेल

वैसे भी कोरोना की वजह से सीबीएसई पहले ही 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे तैयार करने में लगा है. बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया भी है कि वह 31 जुलाई से पहले नतीजे जारी कर देगा. माना जा रहा है कि अब बोर्ड नतीजे जारी होने के बाद ही CTET 2021 के एग्जाम होंगे.

गौरतलब है कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए CTET यानी केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा पास करनी होती है. इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं. पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पहला पेपर पास करना होगा. छठी से 8वीं के बच्चों को पढ़ाने के दूसरा पेपर होता है.

अगर आप इस साल CTET July 2021 परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको फॉर भरने से लेकर इसके लिए जरूरी योग्यता तक सभी जानकारी होनी चाहिए. हमारी सलाह है कि जब आप CTET July 2021 के लिए आवेदन करने बैठें तो उससे पहले इसके बारे में जारी होने वाले नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक पढ़ लें. इससे आपको फॉर्म भरने में किन-किन चीजों की जररूत पड़ेगी, इसकी जानकारी मिल जाएगी.

CTET 2021 Registration Dates की विस्तृत जानकारी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगी. अभी तक इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इसलिए कोई भी तारीख सामने नहीं आई है.