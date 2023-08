Hindi Career Hindi

Ctet Admit Card 2023 Date And Time How To Download The Ctet 2023 Admit Card

CTET Admit Card: इस दिन जारी होगा सीटेट एडमिट कार्ड, 20 अगस्त को होगी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) सीटेट एग्जाम 20 अगस्त को आयोजित होने वाली है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

Photo-india.com

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) सीटेट एग्जाम 20 अगस्त को आयोजित होने वाली है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि बोर्ड ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड (CTET admit card 2023) ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाएगा. सीबीएसई नोटिस के अनुसार, सीटीईटी प्रवेश पत्र परीक्षा से दो दिन पहले, 18 अगस्त को अपलोड किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण जैसे आवेदन संख्या और दर्ज करना होगा.अपना सीटीईटी 2023 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जन्म तिथि जैसी जानकारी देनी होगी. सीटीईटी 2023 हॉल टिकट परीक्षा के दिन के लिए एक लेकर जाना अनिवार्य है.

Trending Now

CTET 2023 Admit Card कैसे डाउनलोड करें ?

सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

अब होमपेज पर, सीटीईटी 2023 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें.

एक लॉगिन पेज दिखाई देगा चरण.

अपना लॉगिन विवरण जैसे आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें.

आपका सीटीईटी 2023 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और आगे के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स होंगे मौजूद

Name of the candidate.

Parents name

Roll number and signature

Exam date and time.

Examination centre.

Dress code

Exam day guidelines

RECOMMENDED STORIES