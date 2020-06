CTET Exam 2020 Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 5 जुलाई 2020 को CTET की परीक्षा आयोजित करेगा. CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए लिंक सक्रिय है. उम्मीदवार जो CTET की परीक्षा के लिए पहले से आवेदन कर रखें हैं, वे अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं. यहां आप CTET एडमिट कार्ड और CTET परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - CTET 2020 notification out, From today you can apply for CBSE CTET 2020; CBSE CTET 2020 के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन, ऐसे करें अप्लाई, जानें एग्जाम से संबंधित डिटेल

सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) दो अलग-अलग स्तरों में आयोजित की जाती है, पेपर – 1 और पेपर- 2. CTET परीक्षा उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जो शिक्षण में अपना करियर बनाना चाहते हैं. पेपर -1 मैं उन लोगों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कक्षा 1 से 5 वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं और पेपर – 2 उन लोगों के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 6 वीं से 8 वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं. CTET की योग्यता उन सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जो सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं. उम्मीदवार जो CTET की परीक्षा पास करते हैं, वे किसी भी केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करने के लिए योग्य हैं. Also Read - CBSE CTET 2020 registration begins tomorrow; कल से शुरू हो सकता है CTET के लिए रजिस्ट्रेशन, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

CTET एडमिट कार्ड और CTET परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण तिथियां Also Read - CTET 2019 : CBSE ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख, जाने कब तक भरे जाएंगे फॉर्म

CTET के लिए आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि – 24 जनवरी, 2020

CTET के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि – 9 मार्च 2020

CTET के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि – जून 2020 (अपेक्षित)

CTET परीक्षा रिजल्ट की तिथि – जुलाई 2020 (अपेक्षित)

CTET सर्टिफिकेट रिलीज़ की तिथि – अगस्त 2020 (अपेक्षित)

ऐसे कर सकते हैं CTET Admit Card 2020 डाउनलोड

सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें.

पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

CTET एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

CTET परीक्षा शेड्यूल

CTET की परीक्षा पेपर – 1 और पेपर – 2 दो पालियों में आयोजित किए जाते हैं. दोनों पेपर 150 अंकों के होते हैं, जिसे हल करने के लिए 2.30 घंटे का समय दिया जाएगा. पेपर – 1 सुबह 9.30 बजे से 12.00 बजे की पाली में आयोजित किए जाएंगे और पेपर- 2 का आयोजन दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे. जिन उम्मीदवारों ने CTET परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे जुलाई में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए बीच-बीच में आधिकारिक वेबसाइट देखते रहे हैं.