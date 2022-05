CUET 2022 Application Deadline Extended: CUET 2022 आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने गुरुवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के लिए आवेदन की समय सीमा 22 मई तक बढ़ा दी और उम्मीद जताई कि इससे छात्रों को CUET के लिए आवेदन करने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा. यूजीसी ने कहा कि आवेदन सुधार विंडो 25 मई को खुलेगी और 31 मई को बंद हो जाएगी.Also Read - DU Admissions: आपको CUET प्रोसेस समझ नहीं आया तो DU कल शाम करेगा वेबिनार का आयोजन, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

बता दें कि इससे पहले, आवेदन की समय सीमा 6 मई को समाप्त होने वाली थी. Also Read - यूजीसी की गाइडलाइंस का मसौदा, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों के छात्रों को स्‍ट्रेस, डिप्रेशन से न‍िपटने में मदद के लिए तैयार होंगे प्रकोष्‍ठ

यूजीसी ने एक अधिसूचना में कहा, ”हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22-05-2022 तक बढ़ा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह छात्रों को CUET के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा.” Also Read - UGC NET 2022 Registration: यूजीसी नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन

We are extending the last date for application submission for Common University Entrance Test (CUET) up to 22-05-2022. We hope that this will provide additional opportunity to the students to apply for CUET: University Grants Commission (UGC) pic.twitter.com/LmcfnBlsQi

