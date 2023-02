CUET Registration 2023: सीयूईटी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल, जल्द करें अप्लाई

CUET 2023 UG: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, (CUET 2023) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू हो चुकी है और आवेदन की आखिरी तारीख 12 फरवरी है, जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर लें. एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है. जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 21 मई, 2023 से 31 मई, 2023 तक CUET UG परीक्षा आयोजित करेगी.

जो उम्मीदवार UG प्रवेश के लिए CUET 2023 परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीधे अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. सीयूईटी यूजी का उपयोग भारत में विभिन्न राज्य, सार्वजनिक और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुख्य मानदंड के रूप में किया जाएगा. सीयूईटी रजिस्ट्रेशन की जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष ने दी थी.