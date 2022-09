CUET PG 2022 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेसी द्वारा 26 सितंबर की शाम 4 बजे CUET PG 2022 परीक्षा के Result को जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद अधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा. इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सूचना दी है कि 26 सितंबर की शाम 4 बजे सीयूईटी पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. एम जगदीश कुमार ने अभ्यर्थियों को रिजल्ट को लेकर शुभकामनाएं दी है.Also Read - CUET PG 2022 Result: कल जारी होगा सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट, UGC चेयरमैन ने कही ये बात

CUET PG 2022 परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया गया था जिसके जरिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में छात्रों को पीजी कोर्सेस में दाखिला दिया जाएगा. बता दें कि इस परीक्षा के जरिए देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीजी कोर्सेस में छात्रों को एडमिशन मिलेगा. इस परीक्षा के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए सीयूईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था.

इन विश्वविद्यालयों में सीयूईटी स्कोर के आधार पर मिलेगा एडमिशन (Top universities accepting CUET PG scores)

– इलाहाबाद विश्वविद्यालय (University of Allahabad)

– राजीव गांधी यूनिवर्सिटी (Rajiv Gandhi University)

– नालंदा विश्वविद्यालय (Nalanda University)

– डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University)

– तेजपुर यूनिवर्सिटी (Tezpur University)

– नागालैंड यूनिवर्सिटी (Nagaland University)

– इंग्लिस एंड फॉरेन लांग्वेज यूनिवर्सिटी (English and Foreign Languages University)

– मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (Maulana Azad National Urdu University)

– बाबासाहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University)

– रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University)

– राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी (Rajiv Gandhi National Aviation University)

– बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University)

– महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Mahatma Gandhi Central University)

– हैदराबाद विश्वविद्यालय (University of Hyderabad)

– जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University)

– होमवंती नंदन बहुगणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी (Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University)

– ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Central University of Odisha)

– पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय (Pondicherry University)

– इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय (Indian Maritime University)

– त्रिपुरा विश्वविद्यालय (Tripura University)