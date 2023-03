CUET PG Date Sheet 2023: यूजीसी ने बताया कब जारी होगी सीयूईटी पीजी डेटशीट

CUET PG Date Sheet Download 2023: सीयूईटी पीजी 2023 डेटशीट को लेकर नई अपडेट आई है. यूजीसी के अध्यक्ष ने बताया कि सीयूईटी पीजी की डेटशीट कब तक जारी की जाएगी. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कुछ दिनों में ही डेटशीट जारी किया जाएगा. एग्जाम डेटशीट पर काम चल रहा है. सीयूईटी पीजी 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

In a few days, we will announce the date sheet of CUET-PG. NTA is working on it. https://t.co/6511A38EDk — Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) March 26, 2023