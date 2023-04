CUET UG 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, जल्द करें cuet.samarth.ac.in 2023 पर अप्लाई

CUET UG 2023 Application Form: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2023) एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन विंडो फिर से खोल दी है. जो स्टूडेंट्स सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं उनके पास एक और मौका है. कई छात्रों के डिमांड पर एप्लीकेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है. इस बात की जानकारी UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सीयूईटी यूजी 2023 के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है. स्टूडेंट्स यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. मालूम हो इससे पहले 3 अप्रैल को एप्लीकेशन की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिभागी संस्थानों में यूजी प्रवेश के लिए सीयूईटी 2023 के दूसरे साल में पिछले वर्ष की तुलना में रजिस्ट्रेशन में 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. पिछले वर्ष 90 विश्वविद्यालयों की तुलना में इस वर्ष यूजी प्रवेश के लिए 242 विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी 2023 का ऑप्शन चुना है. यूजीसी के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा कि सीयूईटी यूजी 2023 के लिए कुल 16.85 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 13.995 लाख ने आवेदन शुल्क का भुगतान किया और आवेदन पत्र जमा किया.