Cuet Ug 2026 Registration Date Extended How To Apply Online

CUET UG 2026: अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर, फिर बढ़ाई गई फॉर्म भरने की डेडलाइन; जानिए चलेगा आवेदन?

CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, NTA ने फॉर्म भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है.

CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब वे छात्र, जो किसी तकनीकी दिक्कत या कागजातों की कमी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जनवरी तय की गई थी, लेकिन छात्रों और माता-पिता की लगातार मांग के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. अब उम्मीदवारों के पास बुधवार रात 11:50 बजे तक का समय है.

कब होगी परीक्षा और क्या है खास?

एनटीए (NTA) के मुताबिक, CUET UG 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होने की संभावना है. यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, यानी छात्रों को कंप्यूटर पर बैठकर टेस्ट देना होगा. खास बात यह है कि यह परीक्षा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की जाएगी. इसके जरिए छात्र देश की नामी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य बड़े कॉलेजों में ग्रेजुएशन (स्नातक) के लिए एडमिशन ले सकेंगे. यह परीक्षा मेरिट के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाती है.

सुधार का मौका और जरूरी तारीखें

अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. एनटीए इसके लिए ‘करेक्शन विंडो’ भी खोलेगा. आप 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी (रात 11:50 बजे तक) रखी गई है. नियमों के मुताबिक, एक छात्र अधिकतम 5 विषय चुन सकता है, जिसमें भाषा, जनरल एप्टीट्यूड और आपके मनपसंद विषय शामिल होंगे. आप जितने ज्यादा विषय चुनेंगे, उसी हिसाब से आपको फीस देनी होगी.

कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

CUET UG के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा. वहां ‘Candidate Activity’ सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप साइन-इन कर पाएंगे. फॉर्म में अपनी सारी जानकारी बिल्कुल सही भरें और मांगे गए दस्तावेजों (फोटो और सिग्नेचर) की स्कैन कॉपी अपलोड करें. आखिर में ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर ले लें.