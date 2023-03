CUET UG Registration 2023 date extended: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2023) के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक स्नातक (यूजी) कोर्सेस में एडमिशन के लिए सीयूईटी 2023 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in के माध्यम से 30 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इससे पहले, सीयूईटी यूजी पंजीकरण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2023 था.

The online Application Form for the CUET (UG) – 2023 has been extended as per the details given below. For more information, please visit https://t.co/cUvZGrXKqR and https://t.co/6511A38EDk pic.twitter.com/rtE8RoUQrK — Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) March 10, 2023