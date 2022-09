CUET UG Answer Key 2022: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा 2022 (Cuet UG Answer Key 2022) के रिजल्ट को जल्द घोषित किया जा सकता है. इस बाबत यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया है कि सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.Also Read - CUET UG Answer Key 2022: सीयूईटी यूजी परीक्षा का आंसर की आज होगा जारी? cuet.samarth.ac.in पर ऐसे करें चेक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा कि सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट 15 सितंबर तक या उससे पहले भी जारी किया जा सकता है. सभी विश्वविद्यालय इस बाबत अपने वेबपोर्टल को तैयार रखें. ताकि यूजी एडमिशन की प्रक्रिया को चालू किया जा सके. बता दें कि सीयूईटी यूजी आंसर की भी जल्द ही जारी होने वाला है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट से आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - NEET JEE CUET Merger: नीट, सीयूईटी और जेईई का होगा मर्जर या नहीं? जानें क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

NTA is expected to announce the CUET-UG results by 15th September or if possible, even a couple of days earlier. All participating Universities may keep their web portals ready to start the UG admission process based on CUET-UG score.https://t.co/cUvZGrYigp

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) September 9, 2022