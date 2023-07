Hindi Career Hindi

NTA ने जारी किया CUET UG का रिजल्ट, cuet.samarth.ac.in डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें चेक

NTA ने जारी किया CUET UG का रिजल्ट, cuet.samarth.ac.in डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें चेक

CUET UG Result 2023: NTA ने CUET UG 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें उत्तीर्ण बच्चे अपना रिजल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in या nta.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

Photo- Freepik

CUET UG Result 2023: एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन बच्चों ने इस बार सीयूईटी यूजी 2023 का परीक्षा दिया था, वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाना होगा. स्टूडेंट्स nta.ac.in पर भी जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए एप्लिकेशन नंबर और जन्म तारीख लिखना होगा.

Trending Now

CUET UG Result 2023 Result Link

How to check CUET UG Result 2023:

1. सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

2. उसके बाद CUET UG Result 2023 के लिंक पर क्लिक करें.

3. लॉगिन पेज ओपन होगा.

4. उसमें मांगी गई जानकारी को भरें और सबमिट कर दें.

5. रिजल्ट आपके स्क्रीन पर दिखेगा.

6. रिजल्ट को पीडीएफ में डाउनलोड करके उसकी एक हार्डकॉपी रख लें ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

काउंसिल के वक्त इसकी पड़ेगी जरूरत

1. क्लास 10 मार्कशीट

2. क्लास 12 मार्कशीट

3. ट्रांसफर सर्टिफिकेट

4. माइग्रेशन सर्टिफिकेट

5. कैरेक्टर सर्टिफिकेट

6. इनकम सर्टिफिकेट

7. कास्ट सर्टिफिकेट (अगर जरूरत पड़ती है)

CUET UG Result 2023: बिना सीयूईटी के यहां होगा एडमिशन

1- Sikkim University

2- Rajiv Gandhi University

3- Manipur University

4- Assam University

5- Tezpur University

6- Nagaland University

7- Tripura University

8- Mizoram University

9- North Eastern Hill University (NEHU)

10- Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University (HNBGU)

CUET UG 2023 Result: NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार ये है दिल्ली के टॉप कॉलेज

1. Miranda House (NIRF 1)

2. Hindu College (NIRF 2)

3. Atma Ram Sanatan Dharm College (NIRF 6)

4. Kirori Mal College (NIRF 9)

5. Lady Shri Ram College For Women (NIRF 9)

6. Shri Ram College of Commerce (NIRF 11)

7. Hans Raj College (NIRF 12)

8. Sri Venkateswara College (NIRF 13)

9. St. Stephens’s College (NIRF 14)

10. Deshbandhu College (NIRF 17)

11. Acharya Narendra Dev College (NIRF 21)

12. Lady Irwin College (NIRF 22)

13. Bhaskaracharya College of Applied Sciences (NIRF 22)

14. Deen Dayal Upadhyaya College (NIRF 24)

इतनी भाषाओं में सीयूईटी परीक्षा हुआ

इस साल करीब 14 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था. सीयूईटी यूजी की परीक्षा 21 मई 2023 से शुरू हुई थी, जो 31 मई तक चली थी. बता दें कि सीयूईटी यूजी 2023 असम, बंगाली, अंग्रेजी, गुजरात, हिंदी, कन्नड़, मलयालय, मराठी, पंजाबी, ओड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा देश के विभिन्न सेंटर्स में किया गया था.

RECOMMENDED STORIES