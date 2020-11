DDA Answer Key 2020 Released: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने उप निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक लेखा अधिकारी, नियोजन सहायक, एसओ, वास्तु सहायक, सर्वेक्षणकर्ता, आशुलिपिक, पटवारी, सचिवालय सहायक और माली पदों सहित विभिन्न पदों के लिए आंसर की (DDA Answer Key 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो DDA Exam 2020 के लिए उपस्थित हुए है, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक मिलना शुरू

DDA लिखित परीक्षा 05, 06, 08, 09 से 12 नवंबर 2020 तक 629 रिक्तियों की भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसका आंसर की अब अपलोड कर दी गई हैं. सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके डीडीए विभिन्न पोस्ट आंसर की 2020 की जांच कर सकते हैं. यदि किसी भी उम्मीदवार को DDA Various Posts Answer Key 2020 के खिलाफ आपत्ति है, तो वह 20 नवंबर 2020 तक आपत्तियां उठा सकते हैं. Also Read - SC Questions Delhi Government and DDA On Changes in Master Plan-2021 | सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर दिल्ली सरकार पूछे सवाल, एमएलए और पार्षद को नोटिस

DDA Various Posts Answer Key 2020 का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर DDA Various Posts Final Answer Key 2020 जारी करेगा. इसके बाद रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके अलावा इस लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/ पर क्लिक करके DDA Various Posts Answer Key 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - DDA's new Housing Scheme with 12K flats on offer "almost certain" to roll out on Jun 30 | डीडीए हाउजिंग योजना: 12,000 फ्लैट्स वाली स्कीम जून में होगी लॉन्‍च

DDA Answer Key 2020 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर जाए.

होमपेज पर उपलब्ध जॉब्स सेक्शन पर क्लिक करें.

Direct Recruitment 2020 पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें जहां ‘ DIRECT RECRUITMENT 2020: OBJECTION MGT. LINK -REG.’लिखा हो.

एक लॉगिन पेज खोला जाएगा.

यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.