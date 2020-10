Declared! UPPSC LT Teacher Result 2020: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सामाजिक विज्ञान (पुरुष शाखा) के लिए असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट भर्ती 2018 (LT Grade Teacher) का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - UPPSC ACF/RFO Result 2017 Declared: यूपीपीएससी ने जारी किया ACF/RFO का रिजल्ट, ये है चेक करने का डायरेक्ट लिंक

आयोग ने 29 जुलाई 2018 को असिस्टेंट टीचर (Trained Graduate Category) पुरुष / महिला शाखा परीक्षा 2018 आयोजित की. पुरुषों की शाखा में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए 926 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 462 अनारक्षित श्रेणी के लिए, 250 ओबीसी के लिए, 196 अनुसूचित जाति के लिए और 18 रिक्तियां एसटी के लिए हैं.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार 924 रिक्तियों के लिए रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जबकि दो सीटों – 1 अनारक्षित श्रेणी और 1 ओबीसी के रिजल्ट लंबित अदालती मामलों के कारण रोक दिए गए हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppsc.up.nic.in/View_Notices.aspx?ID=news&N=1602 पर क्लिक करके अपना UPPSC LT Teacher Result 2020 देख सकते हैं.

UPPSC LT Teacher Result 2020 ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Result of Advt. No. A-1/E-1/2018, Trained Gragduate (L.T. Grade, Male/Female Branch) Exam 2018, for the post ASSISTANT TEACHER SOCIAL SCIENCE (MALE BRANCH)” लिखा हो.

UPPSC LT Teacher Result 2020 एक PDF प्रारूप में स्क्रीन पर दिखाई देगा.

नीचे स्क्रॉल करें और अपना रिजल्ट देखें.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट लें.