DEE Assam Teacher Recruitment: जो उम्मीदवार डीईई असम के तहत रेगुलर टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा की गई है. शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे उम्‍मीदवारों के लिये यह घोषणा की है. नोटिफिकेशन के अनुसार जिन उम्‍मीदवारों को अभी तक टीईटी सर्ट‍िफिकेट और मार्कशीट नहीं मिले हैं, ऐसे उम्मीदवार अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रोल नंबर के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि शिक्षक पदों पर भर्ती के लिये 19 सितंबर 2021 को घोषणा की गई थी. TET का आयोजन 31 अक्‍टूबर को हुआ था और इसका परिणाम 15 दिसंबर को जारी हुआ है.

TET का परिणाम जारी होने के बाद शिक्षक भर्ती रजिस्‍ट्रेशन शुरू किया गया. शिक्षा मंत्री के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हालांकि, जब तक उम्‍मीदवार अपनी टीईटी योग्यता के खिलाफ जारी किए गए अपने प्रमाण पत्र और मार्कशीट प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उन्हें प्रमाण पत्र संख्या के लिए रखे गए क्षेत्र में टीईटी रोल नंबर दर्ज करने और ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल में मार्कशीट के स्थान पर स्कोर कार्ड अपलोड करने की अनुमति होगी.

Important notification for the successful candidates of General TET (LP & UP) 2021 desiring to apply for the posts of regular teachers under Directorate of Elementary Education. pic.twitter.com/dJ1hGMGqCN

— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) December 23, 2021