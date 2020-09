पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि 33 साल बाद शिक्षा से बहुमुखी विकास के लिए नई शिक्षा नीति (New Education Policy) बनाई गई है. उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति नूतन और पुरातन शिक्षा का समागम है. बिहार के शिक्षकों और बुद्घिजीवियों से वर्चुअल रूप से संवाद करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि 33 वर्ष से कोई शिक्षा नीति नहीं लाई गई थी. शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नजरिया पिछली शताब्दियों में ही अटका रहा है जबकि नई शिक्षा नीति से 21 वीं शताब्दी के नए और व्यापक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है. Also Read - लद्दाख से अरुणाचल तक भारतीय सेना की मजूबत होगी पकड़, राजनाथ सिंह करेंगे 43 पुलों का उद्घाटन

उन्होंने कहा, "मुझे बिहार के शिक्षकों से संवाद करते बहुत खुशी हो रही है. मैं भी इसी समुदाय से आता हूं. बिहार को ज्ञान की धरती का दर्जा प्राप्त है. बिहार की धरती तो विश्व के सबसे बड़े शिक्षक महात्मा बुद्घ की धरती है."

The National Education Policy 2020 (NEP) corresponds to the needs of the changing India of 21st century. It has been prepared as per the aspirations of new India: Union Minister & BJP leader Rajnath Singh while interacting with teachers of Bihar state, via video conferencing. pic.twitter.com/U4wQ6Vm3OK

— ANI (@ANI) September 24, 2020