Delhi Board of School Education: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को घोषणा की है कि आगामी शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में दिल्ली सरकार के 20-25 स्कूलों को CBSE बोर्ड के एफिलिएशन से अलग कर लिए जाएंगे. इसके बाद इन स्कूलों को नए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (Delhi Board of School Education) से एफिलिएटेड किया जाएगा. दिल्ली एजुकेशन द्वारा 1000 से अधिक स्कूल संचालित हैं, जो वर्तमान में CBSE से एफिलिएटेड है. दिल्ली के लिए 2020 के वार्षिक बजट को पेश करते समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने घोषणा किया था कि सरकार 62 करोड़ रुपये की लागत से एक अलग राज्य शिक्षा बोर्ड स्थापित करेगी.

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को घोषणा की है कि वे आगामी शैक्षणिक वर्ष से बोर्ड (Delhi Board of School Education) की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. CBSE ने सिफारिश की है कि स्कूल अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करें. उन्होंने कहा, "हम एक बार में सभी स्कूलों को इस बोर्ड में स्थानांतरित नहीं करेंगे. पहले साल में, 20-25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड के तहत लाया जाएगा. CBSE से उनका एफिलिएशन हटा दिया जाएगा और वे इस बोर्ड से संबद्ध हो जाएंगे. हम तय करेंगे कि कौन से स्कूल अपने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और माता-पिता के साथ परामर्श में होंगे. और हम मानते हैं कि चार या पाँच वर्षों के भीतर, सभी निजी और सरकारी स्कूल स्वेच्छा से इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे."

उन्होंने (Arvind Kejriwal) कहा कि बोर्ड (Delhi Board of School Education) के तीन प्राथमिक लक्ष्य होंगे, जिनमें "कट्टार देशभक्त", "अच्छे लोग" और छात्रों को रोज़गार के लिए नौकरी के बाजार पर निर्भर नहीं रहना शामिल है. पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली सरकार एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं की आवश्यकता पर जोर दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के अलावा दिल्ली बोर्ड (Delhi Board of School Education) सालों भर लगातार मूल्यांकन करेगा.