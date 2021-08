Delhi District Court Admit Card 2021 Released: दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चपरासी/अर्दली/डाक चपरासी, चौकीदार, स्वीपर के पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (Delhi District Court Admit Card 2021) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों (Delhi District Court Admit Card 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे Delhi District Court की आधिकारिक वेबसाइट delhidistrictcourts.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड (Delhi District Court Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Delhi District Court Recruitment 2021: दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन विभिन्न पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी तारीख, 10वीं पास जल्द करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://applycareer.co.in/ddc2021/DCourt2021_EAdmitCard पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Delhi District Court Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Delhi District Court) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, चपरासी/अर्दली/डाक चपरासी, चौकीदार, स्वीपर के पद के लिए परीक्षा 8 अगस्त, 2021 को आयोजित होने वाली है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के कार्यालय में चपरासी/अर्दली/डाक चपरासी के 280 पद, चौकीदार के 33 पद, सफाई कर्मचारी/सफाई कर्मचारी के 23 पद, प्रोसेस सर्वर के 81 पदों को भरा जाएगा.

Delhi District Court Admit Card 2021 ऐसे करें चेक

Delhi District Court आधिकारिक वेबसाइट delhidistrictcourts.nic.in पर जाएं

होम पेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Link for downloading e-admit card for appearing in Objective / MCQ Test for the post of Peon/Orderly/Dak Peon, Chowkidar, Sweeper / Safai Karamchari.” लिखा हो.

अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें.

स्क्रीन पर Delhi District Court Admit Card 2021 दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.