Delhi Govt School: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की शिक्षा टीम को बधाई देते हुए बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के दो सरकारी स्कूल देश में राज्य सरकारों के विद्यालयों की रैंकिंग (India School Ranking) में शीर्ष पर रहे हैं. केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''मुझे मेरी शिक्षा टीम पर गर्व है. दिल्ली सरकार के विद्यालयों ने भारत में राज्य सरकारों के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची 'एजुकेशन वर्ल्ड (ईडब्ल्यू) स्कूल रैंकिंग' में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया.''

ईडब्ल्यू की ओर से जारी रैंकिंग में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित द्वारका के सेक्टर-10 स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने पहला और यमुना विहार स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया है.ईडब्ल्यू शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक पोर्टल है, जो हर साल विद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है. केजरीवाल ने बताया कि शीर्ष 10 में दिल्ली के पांच स्कूल हैं. उन्होंने दिल्ली सरकार की शिक्षा टीम को बधाई देते हुए इसे एक 'शानदार उपलब्धि' बताया.

