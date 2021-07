Delhi ITI Admission 2021 Registration: दिल्ली प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग ने Delhi ITI Admission 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. छात्र जो भी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे Delhi ITI की आधिकारिक वेबसाइट itidelhiadmisisons.nic.in पर जाकर आवेदन (Delhi ITI Admission 2021) कर सकते हैं. छात्र Delhi ITI Admission 2021 के लिए आवेदन 8 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://admissions.nic.in/itiadmission/itidelhicounselling21/root/Home.aspx?enc=Nm7QwHILXclJQSv2YVS+7sMreHn+bAN+BI/VPmlWOri43WRq3VTwqposf9AJtplQ पर क्लिक करके भी आवेदन (Delhi ITI Admission 2021) कर सकते हैं. छात्रों को Delhi ITI Admission 2021 के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

Delhi ITI Admission 2021 आवेदन प्रक्रिया के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है, उनमें उम्मीदवार का अंडरटेकिंग, स्कैन की गई फोटो, 8वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज यदि शामिल हैं.

Delhi ITI Admission 2021 ऐसे करें अप्लाई

Delhi ITI की आधिकारिक वेबसाइट itidelhiadmisisons.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध ‘आवेदन पत्र भरें’ लिंक पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां click on the direct link here – Delhi ITI Admission 2021 लिखा हो.

आवेदन फॉर्म के लिए आगे बढ़ने से पहले पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें.

लॉगिन करने के लिए आवेदन संख्या, पासवर्ड और सुरक्षा पिन जैसे क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

सबमिट पर क्लिक करें और सबमिट किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें.