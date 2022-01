Delhi Me School Kab Khulenge: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बुधवार को स्कूलों को फिर से खोले जाने की वकालत की. उन्होंने कहा कि अगर अभी स्कूल नहीं खोले गए तो बच्चों की एक पीढ़ी पीछे छूट जाएगी. सिसोदिया ने यह टिप्पणी महामारी विज्ञानी और लोक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के नेतृत्व में अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद की. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार-विमर्श के लिए कल बैठक बुलाई है. बैठक के एजेंडे में स्कूलों को फिर से खोलने का मुद्दा भी शामिल है.Also Read - School Kab Khulenge: हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल, जानें क्या बोले शिक्षा मंत्री

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘डॉ लहरिया व यामिनी अय्यर के नेतृत्व में दिल्ली के बच्चों के अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए 1600 से अधिक अभिभावकों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन मुझे सौंपा. हम इस बारे में निर्णय लेने वाले प्रमुख देशों में आखिरी क्यों हैं?’ सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं. Also Read - School Kab Khulenge: हरियाणा में जल्द खुल सकते हैं स्कूल, जानें क्या है अपडेट

I agree with their demands.

We closed school when it was not safe for children but excessive caution is now harming our children.

A generation of children will be left behind if we do not open our schools now. https://t.co/UgIwQjJZbo

— Manish Sisodia (@msisodia) January 26, 2022