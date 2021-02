Delhi Nursery Admissions 2021 Date: दिल्ली के निजी स्कूलों (Delhi Private School Admission) में नर्सरी के लिए एडमिशन (Delhi Nursery Admissions 2021) 18 फरवरी, 2021 से शुरू हो सकता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा निदेशालय, दिल्ली (Delhi Education Department) ने पहले ही प्रवेश प्रक्रियाओं (Delhi Nursery Admissions 2021) की तैयारी शुरू कर दी थी. दिल्ली के शिक्षा विभाग (Delhi Education Department) ने सभी निजी स्कूलों को 15 फरवरी 2021 तक या उससे पहले विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है. Also Read - Good News for Home buyers in Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट कम करने के बाद, घटाई लोन की ब्याज दरें

निजी स्कूलों (Delhi Private School Admission) में नर्सरी सहित KG और कक्षा 1 के लिए प्रवेश ((Delhi Nursery Admissions 2021)) शुरू होगा. दिल्ली में लगभग 1700 स्कूल हैं. इन तीन प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए फॉर्म 4 मार्च, 2021 तक भरे जाने हैं. दिशानिर्देशों के अनुसार बच्चे को नर्सरी के लिए चार वर्ष की आयु, KG के लिए बच्चे की आयु पांच वर्ष होनी चाहिए. 31 मार्च तक कक्षा एक के लिए बच्चे की आयु छह वर्ष से कम होनी चाहिए.

Delhi Nursery Admissions 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

नर्सरी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया: 18 फरवरी, 2021

फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 4 मार्च, 2021

प्रवेश के लिए पहली सूची: 20 मार्च 2021

दूसरी सूची: 25 मार्च, 2021

प्रवेश प्रक्रिया: 31 मार्च, 2021

कक्षाएं का संचालन: 1 अप्रैल 2021

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने स्कूलों को 25% EWS/ डीजी श्रेणी और 75% ओपेन सीटों पर एडमिशन शुरू करने का आदेश दिया है. यह वह प्रक्रिया है जो वैश्विक महामारी के कारण विलंबित हुई थी. हालांकि, हर साल यह दिसंबर और जनवरी के बीच हुआ करता था. सरकार ने राज्य भर के सभी निजी स्कूलों को 17 फरवरी, 2021 तक मानदंड और प्वाइंट सिस्टम वेबसाइट पर प्रवेश अपलोड करने का आदेश दिया है. स्कूलों को 15 मार्च, 2021 तक छात्रों के अंक अपलोड करने की आवश्यकता है. Delhi Nursery Admissions 2021 प्रक्रिया 31 मार्च, 2021 तक होगी और कक्षा 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी. प्रारंभ में कक्षाएं वर्तमान कोविड-19 स्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी.