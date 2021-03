Delhi Nursery Admission 2021 First Merit List: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) दिल्ली स्थित स्कूलों में नर्सरी एडमिशन (Delhi Nursery Admission 2021) के लिए आज यानी 20 मार्च को पहली मेरिट लिस्ट (Delhi Nursery Admission 2021 First Merit List) जारी कर सकता है. कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली भर में 1,700 निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो गई थी. इसके लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 4 मार्च थी. Also Read - Delhi Nursery Admission 2021: कल से दिल्ली में शुरू हो रहा है नर्सरी के लिए एडमिशन, जानें इससे जुड़ी तमाम जानकारी

शेड्यूल के अनुसार चयनित छात्रों की पहली मेरिट लिस्ट (Delhi Nursery Admission 2021 First Merit List) 20 मार्च को घोषित की जाएगी. उसके बाद 25 मार्च को दूसरी मेरिट लिस्ट (Delhi Nursery Admission 2021 First Merit List) जारी होगी. बाद में रिक्तियों की संख्या के आधार पर लिस्ट 27 मार्च को जारी की जाएगी और इस प्रक्रिया का समापन 31 मार्च को होगा. कक्षाएं 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी.

Delhi Nursery Admission 2021 First Merit List ऐसे करें चेक

दिल्ली के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां एडमिशन लिखा हो.

आवश्यक क्रेडेंशियल (पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, कैप्चा) के साथ लॉग इन करें.

सबमिट ’पर क्लिक करें.

डाउनलोड करें और आगे के संदर्भों के लिए एक प्रिंटआउट लें.

Delhi Nursery Admission 2021 First Merit List जारी होने के बाद पैरेंट्स को एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा. एडमिशन के समय इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी.

– आवासीय प्रमाण

– ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र

– आय प्रमाण पत्र

– बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

– आधार कार्ड

– आवश्यकता होने पर बच्चे और माता-पिता की तस्वीर

– पुष्टि के लिए संपर्क विवरण (ईमेल, फोन नंबर)

– मापदंड के अनुसार जाति प्रमाण पत्र

– ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो

– बच्चे का विशेष प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

बता दें कोविड -19 से प्रभावित होने वाले परिवारों को भी प्रवेश प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकताएं और अंक दिए जाएंगे. सभी स्कूलों को सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य किया गया था. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए कुल सीटों में से 22 प्रतिशत सीटें आवंटित हैं. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए, शिक्षा निदेशालय द्वारा केंद्रीयकृत प्रक्रिया के माध्यम से 3 प्रतिशत आरक्षित सीटों के जरिए प्रवेश आयोजित किए जाने हैं.