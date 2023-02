Hindi Career Hindi

Delhi Police Recruitment 2023: दिल्ली पुलिस में 6 हजार होंगी नई भर्तियां, महिलाओं को भी मिलेगा मौका

Delhi Police Recruitment 2023: दिल्ली पुलिस में 6 हजार होंगी नई भर्तियां, महिलाओं को भी मिलेगा मौका

Delhi Police Recruitment 2023 Update: दिल्ली पुलिस में जल्द ही 6 हजार नई भर्तियां की जाएंगी. इनमें से तीन हजार महिला पुलिस की भर्ती होगी.

Delhi Police Recruitment 2023: दिल्ली पुलिस में जल्द ही छह हजार नई भर्तियां की जाएंगी. इसकी जानकारी खुद एलजी वीके सक्सेना ने एक कार्यक्रम में दी. मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा पर एक बैठक में दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को सूचित किया कि वह जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में ‘पुलिसिंग’ में सुधार के लिए 3,000 महिलाओं सहित लगभग 6,000 कर्मियों की भर्ती करेगी.सक्सेना ने बल में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

Also Read:

उपराज्यपाल कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि सक्सेना ने महिला सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए भवन निर्माण में तेजी लाने और 311 ऐप के साथ स्ट्रीट लाइट को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए. राजधानी में 1,406 ‘डार्क स्पॉट’ की जानकारी मिलने के बाद सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम को एक महीने के भीतर इन स्थानों को रौशन करने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. इन स्थानों को अभी तक रौशन नहीं किया गया है.

बयान में कहा गया कि इसके साथ ही अधिकारियों ने उपराज्यपाल को इस बात से अवगत कराया कि महिला सुरक्षा के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों में 32 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, लेकिन अदालतों के कामकाज के लिए अदालत कक्षों की “अत्यधिक कमी” है.

Delhi Police Recruitment 2023 Six Thousand New Vacancy in Delhi Police Soon

(इनपुट-भाषा)