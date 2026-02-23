By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली पुलिस की बहाली में अग्निवीरों को मिलेगा स्पेशल कोटा, दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले मिलेगी इतनी सारी छूट
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से पूरी तरह छूट दी जाएगी और पहले बैच के उम्मीदवारों को एज लिमिट में 5 साल की विशेष राहत मिलेगी.
Agniveer in Delhi Police recruitment: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता और कोटा दिया जाएगा. नए नियमों के अनुसार,अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत कोटा, पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेगा. इससे सेना से सेवामुक्त होकर आने वाले युवाओं को पुलिस बल का हिस्सा बनने में आसानी होगी.
42,451 पदों पर सीधी भर्ती का अवसर
बता दें कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के कुल 42,451 पद मंजूर हैं. इस घोषणा के बाद इन पदों पर होने वाली आगामी भर्तियों में अग्निवीरों की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे बल को अनुशासित और प्रशिक्षित सिपाही प्राप्त होंगे.
भर्ती नियमावली 1980 में बड़ा संशोधन
उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली 1980 के ‘नियम 9’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस कानूनी बदलाव के बाद ही अग्निवीरों के लिए पुलिस बल में शामिल होने का रास्ता आधिकारिक तौर पर साफ हो पाया है.
शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूरी छूट
अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि उन्हें दिल्ली पुलिस की कठिन शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) नहीं देनी होगी. सेना में उनके कठोर प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए उन्हें इस परीक्षा से पूरी तरह मुक्त रखा गया है.
उम्र सीमा में भी राहत
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए सामान्य उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 साल होती है. अब पूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
पहले बैच को मिलेगी 5 साल की विशेष छूट
अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए ‘पहले बैच’ के उम्मीदवारों के लिए सरकार ने और भी बड़ा दिल दिखाया है. इस बैच के युवाओं को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की विशेष राहत दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें.
जाते-जाते बता दें कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य अग्निवीरों के सैन्य अनुशासन, पेशेवर प्रशिक्षण और देश सेवा के अनुभव का लाभ दिल्ली पुलिस में उठाना है. इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ होगी.
