Delhi School Timing: दिल्ली में स्कूलों की फिर बदली टाइमिंग, जानें अब कब जाना होगा स्कूल, इस वजह से शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की हवाओं में अब जाकर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशायल ने स्कूलों के संबंध में नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि मौसम की बेहतर स्थिति को देखते हुए, दिल्ली के सभी स्कूल 6 फरवरी से अपना सामान्य समय फिर से शुरू करेंगे. यानी जिन स्कूलों ने अपने समय में बदलाव किया था वे कल से अपने निर्धारित समय पर स्कूल खोल सकते हैं. दिल्ली सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है. दरअसल, की दिल्ली की हवा पिछले कुछ महीनों से काफी खराब श्रेणी में थी, जिसके कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए समय में बदलाव किया गया था, लेकिन अब दिल्ली वासियों के लिए भी ये अच्छी खबर है.

