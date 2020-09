DU First Cut off 2020: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में पढ़ने की इच्छा हर किसी को होती है और शायद इसीलिए देश के कोने कोने से लोग इसमें एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं. इस बार कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU admissions 2020) में नए दाखिले को लेकर देरी हो रही है. डीयू में एट्रेंस परीक्षा देने वाले अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कटऑफ (Delhi University 1st Cut Off list2020) लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी जल्द ही पहली कटऑफ लिस्ट जारी करेगा. Also Read - DU Admissions 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवेदन फॉर्म में एडिट करने के लिए खोले ऑप्शन, इस डेट तक कर सकते हैं बदलाव

एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी 12 अक्टूबर तक पहली कटऑफ लिस्ट जारी कर सकता है. फिलहाल अभी कंफर्म डेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक एडमिशन के लिए पहली कटऑफ लिस्ट जारी कर देगी. Also Read - Final Year Exam: कोरोना महामारी के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी इस दिन से आयोजित करेगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एक प्रिंशिपल ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उन्हें प्रवेश प्रक्रिया को तैयार करने के लिया कहा गया है. उन्होंने बताया कि इस बार कई बदलाव भी किए जा रहे है जैसे कि इस बार छात्रों के प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी. इस सब के बीच अब डीयू प्रशासन ने आवेदकों को भी अपने फॉर्म पांच अक्टूबर तक एडिट करने की अनुमति दे दी है. Also Read - DU Exam Latest News: 50% छात्र दिल्ली से हैं बाहर, परीक्षा में छात्रों की भागीदारी को लेकर शिक्षक चिंतित

एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कटऑफ लिस्ट हाई जाने वाली है. इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि डीयू में आवेदन करने वाले छात्रों का एक बहुत बड़ा ग्रुप सीबीएससी का है.

पूर्व एकेडेमिक काउंसिल मेंबर पंकज गर्ग ने कहा कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहील कटऑफ लिस्ट पिछली बार की तुलना में अधिक होगी लेकिन वहीं पांचवी और छठवी लिस्ट में पिछले साल से बहुत ज्यादा अंतर नही रहेगा.