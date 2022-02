DU Reopening: कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली यूनिवर्स‍िटी, डीयू के कॉलेजों में आज 17 फरवरी, 2022 से ऑफलाइन क्‍लासेज एक बार फिर से शुरू हो रही हैं. हालांकि, यूनिवर्स‍िटी में ऑ‍फलाइन क्‍लासेज को लेकर मिली-जुली प्रतिक्र‍िया है. जहां, कुछ छात्र कॉलेज खुलने से परेशान नजर आए, वहीं ज्‍यादातर उत्‍साहित और खुश दिखे. डीयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दूसरे वर्ष में पढने वाले एक छात्र ने कहा कि ये जो वाइब्‍स है, सिर्फ आपको कॉलेज में ही मिल सकती है, घर में आप ये अनुभव नहीं कर सकते. बता दें कि दिल्‍ली यूनिवर्स‍िटी ने आज सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुकएट छात्रों के लिये ऑफलाइन शुरू कर दिए हैं.Also Read - Delhi Schools Reopening : दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने दिए आदेश

Delhi University reopens for all the undergraduate and postgraduate courses from today. "It's about the vibe you get at college, can't be experienced at home. I am coming for the first time," says second-year student Kanan

