DU Second Cut Off List 2020 Released: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने शनिवार को अपनी दूसरी कट-ऑफ (DU Second Cut Off List 2020) सूची जारी की जिसमें कई पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया गया और कुछ कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक स्कोर में मामूली गिरावट देखी गई है. लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वूमेन ने तीन पाठ्यक्रमों – बीए (ऑनर्स) साइकोलॉजी, बीए (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस और बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स के लिए 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स के लिए 99 फीसदी और बीए (ऑनर्स) साइकोलॉजी और बीए (ऑनर्स) पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए 99.75 फीसदी की आवश्यकता वाले उम्मीदवारों को तीन कोर्स के तहत सीटें उपलब्ध हैं. Also Read - Released! DU First Cut Off List: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया पहली Cut Off लिस्ट, LSR का कट ऑफ का आकंड़ा पहुंचा 100%, छात्रों में बढ़ी चिंता

इसी तरह, बीए (ऑनर्स) पत्रकारिता, जो LSR में 99.50 प्रतिशत की कट-ऑफ पर उपलब्ध थी, दूसरी सूची में 99.25 प्रतिशत पर उपलब्ध है. आत्माराम सनातन धर्म, दीन दयाल उपाध्याय, हिंदू, आईपी कॉलेज ऑफ वूमेन, कालिंदी, कमला नेहरू, राजधानी, सत्यवती कॉलेज (इवनिंग), श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री अरबिंदो कॉलेज में अंग्रेजी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है. बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र में प्रवेश दौलत राम, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स (डीसीएसी), देशबंधु, बीआर अंबेडकर, गार्गी, कमला नेहरू, किरोड़ीमल, मैत्रेयी, पीजीडीएवी और शिवाजी कॉलेज में बंद है. भारती कॉलेज, डीसीएसी, बीआर अंबेडकर, हंसराज, हिंदू, आई कॉलेज ऑफ वूमेन, कमला नेहरू, किरोड़ीमल, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, मोतीलाल नेहरू, राजधानी कॉलेज में बीए (ऑनर्स) इतिहास में प्रवेश उपलब्ध नहीं है. Also Read - DU First Cut Off List 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय आज जारी कर सकता है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, इस दिन से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, जानें पूरी डिटेल

यह पाठ्यक्रम LSR में 99 प्रतिशत के न्यूनतम स्कोर पर उपलब्ध है, जबकि मिरांडा हाउस और रामजस में पाठ्यक्रम के लिए कटऑफ क्रमशः 98.50 प्रतिशत और 97.50 प्रतिशत है. श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स और बी कॉम (ऑनर्स) के तहत भी सीटें उपलब्ध हैं. कॉलेज ने पहली सूची से बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र के लिए कट-ऑफ में गिरावट को प्रभावित नहीं किया है और अभी भी 99 प्रतिशत पर है, जबकि बी कॉम (ऑनर्स) के लिए कट-ऑफ 99.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत कम 98.50 प्रतिशत हो गया है. हिंदू कॉलेज ने बीए (ऑनर्स) फिलॉसफी के लिए कटऑफ 97 प्रतिशत रखा है. Also Read - DU Academic Session 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय का नया एकेडमिक सेशन इस दिन से होगा शुरू, जानें इससे जुड़ी तमाम बातें

LSR, जिसने सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए B Sc (ऑनर्स) सांख्यिकी में प्रवेश के लिए 99.75 प्रतिशत की कट-ऑफ की घोषणा की थी, दूसरी सूची में स्कोर को घटाकर 99 प्रतिशत कर दिया है. हिंदू कॉलेज, जिसने समान पाठ्यक्रम के लिए 99.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, दूसरी सूची में इसे घटाकर 98.75 प्रतिशत कर दिया है. किरोड़ीमल कॉलेज में यह पाठ्यक्रम 98 प्रतिशत की कटऑफ पर उपलब्ध है. हिंदू कॉलेज ने पहली सूची में B Sc (Hons) भौतिकी के लिए 99.33 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन पाठ्यक्रम में प्रवेश दूसरी सूची में बंद हो गया है.

पहली कट-ऑफ लिस्ट पिछले शनिवार को जारी की गई थी. लगभग 50 फीसदी सीटें पहली सूची के तहत भरी गई हैं. यूनिवर्सिटी में 70,000 स्नातक सीटें हैं. दूसरी सूची के तहत प्रवेश सोमवार 10 बजे से शुरू होगा और 21 अक्टूबर को समाप्त होगा. इस साल, कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जा रही है.