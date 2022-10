DU UG Admission 2022: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा एडमिशन (Delhi University UG Admission 2022) के लिए पहले चरण और दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन और वरीयता भरने की आज आखिरी तारीख है. आज कॉमन सीट आवंटन प्रणाली पोर्टल (CSAS) को बंद कर दिया जाएगा. उम्मीदवार के पास कॉलेजों के विकल्प भरने व रजिस्ट्रेशन करने के लिए केवल आज भर का ही समय है. उम्मीदवार अधिकारिक पोर्टल ugadmission.uod.ac.in पर जाकर इस बाबत रजिस्ट्रेशन कर कॉलेजों के लिए वरीयता दर्ज कर सकते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि उम्मीदवार सीएसएएस पोर्टल पर अधिक संख्या में प्रोग्राम्स और कॉलेजों का चयन करें.Also Read - DU Cut off: इस दिन जारी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कटऑफ, यहां देखें शेड्यूल

DU UG admission 2022: कैसे करें आवेदन

– रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ugadmission.uod.ac.in पर विजिट करना होगा.

– इसके बाद CUET एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड की सहायत के लॉगिन करना होगा.

– अगले चरण में “I have read the important information के लिंक पर क्लिक कर सबमिट करना होगा.

– इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा जहां आपसे मांगी गई जानकारियों को आपको भरना होगा.

– अब महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.

– इसके बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें.

DU Admission 2022 Phase 2: कैसे भरें प्रेफरेंस

– उम्मीदवार पहले अधिकारिक वेबसाइट ugadmission.uod.ac.in पर जाएं.

– सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें.

– प्रेफरेंस सेक्शन में उम्मीदवारों अपने वरीयता को भरें.

– अगले चरण में उम्मीदवारों द्वारा भरे गए प्रेफरेंस/वरीयता को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो उसे सेव करें और सबमिट करें.