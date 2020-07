DHSE Kerala 12th Result 2020: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग आज कक्षा 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा. रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों को केरल बोर्ड प्लस 2 के रिजल्ट घोषित होने के लिए एक और सप्ताह का इंतजार करना होगा. पहले प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार केरल बोर्ड कक्षा 12 वीं रिजल्ट आज घोषित किए जाने थे, लेकिन 6 जुलाई 2020 से राज्य में लगाए गए सप्ताह भर के लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिए गए हैं. Also Read - DHSE Kerala Plus Two SAY Results 2018: परिणाम घोषित, keralaresults.nic.in पर ऐसे चेक करें

उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे डीएचसीई कक्षा 12वीं परीक्षा रिजल्ट 2020 को इन वेबसाइटों के keralaresults.nic.in, prd.kerala.gov.in, results.kiye.kerala.gov.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं. बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि Kerala Plus Two Result 2020 घोषित करने के लिए अनुमोदन और अन्य व्यवस्थाओं में तीन से चार दिन लगेंगे और केरल बोर्ड कक्षा 12 वीं का रिजल्ट 15 जुलाई 2020 के बाद ही जारी किए जाएंगे.

खबरों के मुताबिक इस साल केरल बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए 8 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं. केरल प्लस टू रिजल्ट 10 मार्च से 19 मार्च, 2020 तक आयोजित किए गए थे. हालांकि, राज्य में COVID-19 लॉकडाउन के कारण कुछ पेपरों को स्थगित कर दिए गए थे. बोर्ड ने हालांकि मई 2020 में शेष परीक्षाएं आयोजित की थी. केरल बोर्ड ने इससे पहले DHSE की आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट घोषित किए थे. केरल बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट 10 जून 2020 को आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए गए थे.