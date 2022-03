DHSE Kerala Plus One Improvement Result 2022: केरल डीएचएसई इम्‍प्रूवमेंट रजिल्‍ट 2022 प्लस वन / प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है. उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, केरल डीएचएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डीएचएसई परिणाम 2022 (DHSE Results 2022) दोनों रोल नंबर या स्कूलवार घोषित किए हैं. केरल प्लस वन इम्प्रूवमेंट परीक्षा (Kerala Plus One Improvement Exam) में भाग लेने वाले छात्र अब आधिकारिक परिणाम पोर्टल keralaresults.nic.in पर लॉग इन करके केरल इम्प्रूवमेंट रिजल्ट (Kerala Improvement Result) पर परिणाम देख सकते हैं.Also Read - DHSE Kerala Plus Two Result 2020: केरल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोर

DHSE Kerala Result 2022: इन वेबसाइट्स पर चेक करें

रेगुलर रिजल्‍ट की तरह ही केरल प्लस वन इम्प्रूवमेंट परीक्षा (DHSE Kerala Improvement Exam 2022 Results) का परिणाम भी कई वेबसाइट्स पर उपलब्‍ध है. जानकारी के अनुसार परिणाम (DHSE Kerala Plus One Results 2022) की घोषणा आध‍िकार‍िक वेबसाइट keralaresults.nic.in के अलावा तीन अन्‍य वेबसाइट्स पर भी की गई है. Kerala Plus One Result 2022 जिन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं, उसकी लिस्‍ट नीचे देखें. Also Read - Kerala DHSE Class 12 Result 2018: 83.75% छात्र हुए पास, 14 हजार से ज्यादा को मिला A+

keralaresults.nic.in

kerala.gov.in

kite.kerala.gov.in Also Read - Kerala Board DHSE Result 2018: परिणाम घोषित, इन 8 वेबसाइट्स पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट

DHSE Kerala Result 2022 : ऑनलाइन ऐसे चेक करें

1: आध‍िकार‍िक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर जाएं.

2: रिजल्‍ट लिंक DHSE 1st Year / DHSE (NSQF) 1st Year / VHSE 1st Year Results पर क्‍ल‍िक करें.

3: नया पेज खुलेगा यहां अपना रोल नंबर और अन्‍य विवरण दर्ज करें.

4: स्‍क्रीन पर आपका स्‍कोरकार्ड (DHSE Kerala Result Scorecard) आ जाएगा.