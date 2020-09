नई दिल्ली: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) आयोजित होने के एक दिन बाद संप्रग सहयोगियों ने सोमवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने की मांग की. मानसून सत्र की शुरूआत से कुछ घंटे पहले किए गए इस प्रदर्शन में डीएमके प्रमुख रूप से सक्रिय रहा. Also Read - IRCTC NEET Special Train: परीक्षार्थियों को रेलवे का तोहफा, 21 लोगों के लिए चलाई गई 5 स्पेशल ट्रेन

डीएमके सांसद गौतम सिगमनी ने आईएएनएस को बताया कि कोविड -19 के कारण कई छात्र नीट की तैयारी अच्छे से नहीं कर सके. इसके अलावा तमिलनाडु में कई छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके.

Many students died by suicide due to NEET exam issue. I appealed to pass a resolution for those students too who died suicide but it was rejected. There are many issues like NEET, National Education Policy 2020. I don't know how it'll be discussed in only 2 days: DMK President

— ANI (@ANI) September 14, 2020