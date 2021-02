UP Board Exam 2021 Date Sheet Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) ने कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date Sheet) की डेटशीट जारी कर दी है. राज्यभर में यह परीक्षा 24 अप्रैल से 10 मई तक आयोजित की जाएगी. डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) को लेकर यह घोषणा यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने की. इसके लिए यूपी बोर्ड विस्तार से डेटशीट (UP Board Exam Date Sheet 2021) भी जारी कर दिया है. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परीक्षा 2021 की डेटशीट (UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date Sheet) जारी होने के बाद UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. Also Read - UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date Out: यूपी बोर्ड ने जारी की 10वीं, 12वीं की परीक्षा डेटशीट, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर कही ये बात

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक UPMSP Board Exam Datesheet 2021 पर क्लिक करके यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board Exam 2021) ने 15 जनवरी से प्री-बोर्ड परीक्षाएं (UP Pre Board Exam 2021) शुरू की गई थी. प्री-बोर्ड परीक्षा राज्य भर में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए 25 जनवरी, 2021 तक आयोजित की गई थी. लगभग 56 लाख छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam) के लिए और फिर बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है.

वर्ष 2020 में हाईस्कूल में कुल 30,24,480 छात्र पंजीकृत थे, इनमें से 27,72,656 उपस्थित हुए, जिनमें 23,09,802 उत्तीर्ण हुए थे. इंटरमीडिएट परीक्षाओं में, कुल 25, 86,339 पंजीकृत हुए जिनमें 24,84,479 उपस्थित हुए और 18,54,099 उत्तीर्ण हुए थे. उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि यूपी बोर्ड के सिलेबस (UP Board Syllabus) कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए कोविड -19 के कारण नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में 30% तक कम हो गया है क्योंकि केवल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं.