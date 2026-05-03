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DRDO में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, इंडस्ट्री स्किल्स सीखने के साथ स्टूडेंट्स को मिलेगा 30000 स्टाइपेंड, जानें आवेदन कहां-कैसे और कब तक कर सकते हैं?
DRDO Internship 2026: DRDO ने पढ़ाई के साथ स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री स्किल्स सिखाने के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया है. 6 महीने की इस पेड इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को 30,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. स्टूडेंट्स 15 मई तक अपने कॉलेज के स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ ऑफलाइन मोड में लेटर भेज सकते हैं.
क्या आप देश की रक्षा तकनीक को करीब से देखने और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों के साथ काम करने का सपना देखते हैं? DRDO यानि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें स्टूडेंट्स ना केवल इंडस्ट्री स्किल्स बल्कि रिसर्च की बारीकियां भी सीखेंगे. इस पेड इंटर्नशिप में DRDO स्टूडेंट्स को 30,000 रुपये का स्टाइपेंड भी देगी.
DRDO में इंटर्नशिप का मौका
DRDO के प्रमुख संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज (DIPAS) ने साल 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह 6 महीने का एक रिसर्च बेस्ड (Research-oriented) प्रोग्राम है, जो उभरते हुए इंजीनियरिंग माइंड्स को डिफेंस लैब में काम करने का अवसर देता है.
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25-28 मैक्सिमम एज लिमिट
DRDO इंटर्नशिप में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. एजुकेशन की बात करें तो इसमें केवल वही स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं जो एकेडमिक सेशन 2026-27 के दौरान अपने B.E./B.Tech या M.E./M.Tech के लास्ट ईयर में होंगे. ध्यान रहे कि आवेदन के समय आपका कोई भी एक्टिव बैकलोग नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो सकता है.
इंडस्ट्री स्किल्स के साथ 30000 स्टाइपेंड
जहां कई संस्थान बिना किसी आर्थिक सहायता के इंटर्नशिप कराते हैं, वहीं DRDO आपको कुल 30,000 का स्टाइपेंड दे रहा है. यह पैसा आपको दो किश्तों 15,000 -15,000 करके मिलेगा. पहली किश्त तीन महीने की संतोषजनक सेवा के बाद और दूसरी किश्त इंटर्नशिप की सफल समाप्ति और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के बाद. यह न केवल आपके खर्चों में मदद करता है, बल्कि आपके काम के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ाता है।
किन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए मौका?
DRDO का यह प्रोग्राम मुख्य रूप से उन शाखाओं पर केंद्रित है जिनका रक्षा तकनीकों में सीधा उपयोग होता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बायो-टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्र शामिल हो सकते हैं. यदि आप रिसर्च और इनोवेशन में रुचि रखते हैं, तो यह मंच आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करते समय रेफरल या स्पॉन्सरशिप लेटर सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. यह लेटर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष (HOD) की ओर से जारी होना चाहिए, जिसमें कॉलेज की ओर से आपके इंटर्नशिप के लिए स्पष्ट अनुमति हो. इसके बिना आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही आपको अपनी मार्कशीट और आइडेंटिटी कार्ड की कॉपियां भी लगानी होंगी.
आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
DRDO में आवेदन करने का तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल यानी ऑफलाइन है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे फिल करके होगा और फिर एक लिफाफे में डालकर उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होगा. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से Application for Paid Internship with Discipline: अपने ब्रांच का नाम, लिखना अनिवार्य है. आवेदन भेजने का पता है, द डायरेक्टर, DIPAS, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली – 110054.
कैसे होगा फाइनल सिलेक्शन?
DRDO में चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपके एकेडमिक रिकॉर्ड (CGPA/प्रतिशत) के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट को फिर एक इंटरेक्शन यानि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो ऑनलाइन या फिजिकल हो सकता है. रिजल्ट आने के बाद, अगर दो उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार (पुरानी जन्मतिथि) को वरीयता दी जाएगी.
डेट और अटेंडेंस का रूल
जाते-जाते बता दें कि DRDO इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मई 2026 है. वहीं, 1 जुलाई 2026 से इंटर्नशिप के शुरू होने की संभावना है. एक और जरूरी बात, स्टाइपेंड पाने के लिए आपको हर महीने कम से कम 15 दिन की उपस्थिति दर्ज करानी होगी. बीच में इंटर्नशिप छोड़ने पर आपको न तो स्टाइपेंड मिलेगा और न ही कोई सर्टिफिकेट.
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