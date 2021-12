DTC Recruitment 2021: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास उम्‍मीदवारों के लिये दिल्‍ली सरकार (Delhi Government) में नौकरी पाने का मौका है. दिल्‍ली परिवहन निगम, DTC ने ड्राइवर पदों के लिये नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह नोटिफिकेशन 10वीं पास उम्‍मीदवारों के लिये है. इन पदों पर भर्ती के लिये कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी. डीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट dtc.nic.in पर यह नोटिफिकेशन उपलब्‍ध है और उम्‍मीदवार अपनी योग्‍यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पदों (DTC Driver Recruitment 2021) पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके बाद उम्‍मीदवारों के आवेदन स्‍वीकार नहीं क‍िये जाएंगे.Also Read - UPPSC Engineering Services 2021: परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें

ऐसे करें आवेदन

डीटीसी ड्राइवर पदों (DTC Driver Recruitment 2021) पर आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को नीचे दिये गए चरणों का पालन करना होगा.

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dtcdriver-rp.com पर जाना होगा

2. यहां होमपेज पर आपको APPLY FOR CONTRACTUAL DRIVER POST का लिंक नजर आएगा. उस पर क्‍ल‍िक करें.

3. ऐसा करते ही Engagement of Contractual Driver in DTC का सेक्शन खुल जाएगा.

4. यहां क्‍ल‍िक करने पर New Applicant पर क्लिक करें.

5. इसके बाद मोबाइल नंबर और ई-मेल की मदद से रजिस्ट्रेशन करें. आपका नया लॉगइन बन जाएगा.

योग्‍यता:

देने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड

कक्षा 10 वीं का सर्टिफिकेट

वैध एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस

जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

पैन कार्ड