DTC Recruitment 2022: दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार, महिला उम्‍मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी (Sarkari Jobs) का मौका लेकर आई है. दरअसल, यह मौका उन महिला उम्‍मीदवारों के लिए है, जो ड्राइविंग जानती हैं. दिल्‍ली पर‍िवहन विभाग (Delhi Transport Corporation), DTC ने ड्राइवर पदों (driver post) के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके लिए डीटीसी ने नोटिफिकेशन (DTC Recruitment 2022 Notification) जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार इस विशेष भर्ती अभ‍ियान (DTC special recruitment drive) के जरिये एक साल के लिए महिला ड्राइवरों को नियुक्‍त किया जाएगा.

योग्‍य उम्‍मीदवारों को डीटीसी (DTC) की आधिकार‍िक वेबसाइट dtc.nic.in पर जाना होगा और वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्‍त करना होगा. बता दें कि आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना चाहिए

इस डायरेक्‍ट लिंक पर करें आवेदन

DTC Driver 2022 : ऐसे करें आवेदन

1. DTC की आधिकार‍िक वेबसाइट पर जाएं.

2. दिये गए लिंक ‘Apply online for the post of DTC Contractual Driver only for Ladies पर जाएं और APPLY FOR CONTRACTUAL DRIVER POST पर क्‍ल‍िक करें.

3. पदों के लिए रजिस्‍टर करें.

4. अपना विवरण दर्ज करें

बता दें कि इन पदों (DTC Driver Recruitment) पर अध‍िकतम 50 वर्ष के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

DTC Driver 2022 : महत्‍वपूर्ण तारीखें

आवेदन की आखिरी तारीख : 08 अप्रैल 2022

DTC Driver 2022 : वेतन

चयन‍ित उम्‍मीदवारों को प्रति माह 12000 रुपये प्राप्‍त होगा.

DTC Driver Training 2022:

चयनित महिला उम्‍मीदवारों को दो महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद DTC द्वारा स्‍किल टेस्‍ट सर्ट‍िफ‍िकेट दिया जाएगा. इसके बाद ही महिला उम्‍मीदवारों को वाहन (डीटीसी) चलाने की अनुमति मिलेगी.