DTU Admission 2020: दिल्ली टेक्निकल विश्वविद्यालय (DTU) ने Executive MBA प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. एमबीए और एमडी के लिए प्रवेश क्रमशः कैट और सीईईडी स्कोर के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं. प्रवेश के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पिछली डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इस प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए 3 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव आवश्यक है.

उम्मीदवारों का चयन कार्य अनुभव, शैक्षणिक प्रदर्शन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. साक्षात्कार प्रक्रिया 18 अगस्त, 22 और 23 अगस्त, 2020 को आयोजित की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची 26 अगस्त को जारी की जाएगी. शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम शुल्क 1.75 लाख रुपये है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

एमटेक में दी जाने वाली सभी 21 स्ट्रीमों में सीटें गेट स्कोर के माध्यम से भरी जाती हैं. पीएचडी और एमएससी के लिए विविधता स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार के तहत एडमिशन लिया जाता है. DTU 14 स्ट्रीमों में बीटेक ऑफर करता है, जिसके लिए जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग (JAC) के माध्यम से प्रवेश होते हैं. बीबीए के लिए कक्षा 12 में सर्वश्रेष्ठ चार अंकों की योग्यता के आधार पर सीटें प्रदान की जाती हैं.