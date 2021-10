DU 2nd Cut off List 2021 Released Live Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने आज ग्रेजुएट (UG) प्रवेश के लिए दूसरी कट-ऑफ लिस्ट (DU 2nd Cutoff List 2021) जारी कर दिया है. रिक्त सीटों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग कॉलेजों द्वारा कट-ऑफ (DU 2nd Cut off List 2021) जारी की गई है. उम्मीदवार जो इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वे Delhi University की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर कटऑफ लिस्ट (DU 2nd Cutoff List 2021) चेक कर सकते हैं.Also Read - दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कैंपस प्लेसमेंट में एक छात्र को मिला 25 लाख का ऑफर

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.du.ac.in/ducc/ पर क्लिक करके भी कटऑफ लिस्ट (DU 2nd Cut off List 2021) चेक कर सकते हैं. विश्वविद्यालय में राज्य बोर्डों से बड़ी संख्या में छात्रों के प्रवेश के साथ विश्वविद्यालय ने कट-ऑफ (DU 2nd Cut off List 2021) की गणना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के तहत पढ़ाए जाने वाले विषयों के समकक्ष अन्य राज्य बोर्डों के विषयों को शामिल करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए 2.87 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है. विश्वविद्यालय द्वारा 1 अक्टूबर को जारी पहली कट ऑफ लिस्ट (DU Cut off List 2021) में डीयू के सात कॉलेजों में 10 प्रोग्रामों की कट-ऑफ 100 प्रतिशत तक पहुंच गई.

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कुल 5 कट ऑफ लिस्ट (DU Cut off List 2021) आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जारी की जाएगी. पहली तीन कट ऑफ लिस्ट के बाद 25 अक्टूबर को स्पेशल कट ऑफ लिस्ट (DU Cut off List 2021) भी जारी की जाएगी. इसके अलावा चौथी और पांचवीं कट ऑफ (DU Cut off List 2021) तभी जारी की जाएगी जब सीटें खाली होंगी. पूरी प्रवेश प्रक्रिया 16 नवंबर, 2021 तक पूरी होने की संभावना है.