DU 2nd Special Cut Off List 2020 Released: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने आज गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) के तहत आने वाले कॉलेजों के लिए अंडर ग्रेजुएट (UG) कॉलेजों में प्रवेश के लिए सातवीं कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. दूसरे स्पेशल कट-ऑफ के तहत एडमिशन 21 से 22 दिसंबर तक होंगे. उम्मीदवार 26 दिसंबर तक अपना भुगतान कर सकते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के अनुसार, " दूसरी स्पेशल कट-ऑफ के तहत उम्मीदवार जो पहले से ही किसी पाठ्यक्रम / कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, वे इसमें भाग लेने के लिए योग्य नहीं होंगे.

EWS, OBC-NCL श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवल 31 मार्च के बाद जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर माना जाएगा. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी / केएम / अल्पसंख्यक से संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित जाति या श्रेणी के दस्तावेजों के अंतर्गत होना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में इस तरह के किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए उपक्रम / शपथ पत्र भरने के लिए विस्तार / अतिरिक्त समय / प्रावधान प्रदान नहीं किया जाएगा."

इस बीच NCWEB कॉलेजों में सातवीं कट-ऑफ के तहत प्रवेश के लिए बीकॉम के लिए कट-ऑफ सामान्य श्रेणी के तहत अधिकांश कॉलेजों में 70 के आसपास हो गई है. सबसे अधिक कट-ऑफ 73 में मैत्रेयी कॉलेज में है जबकि सबसे कम कट-ऑफ 53 प्रतिशत अदिति महाविद्यालय में है. अधिकांश कॉलेजों में बीए प्रोग्राम के लिए कट-ऑफ 50 से 70 के बीच है. सातवीं कट-ऑफ के लिए प्रवेश प्रक्रिया 21 दिसंबर तक जारी रहेगी जबकि उम्मीदवार 23 दिसंबर तक भुगतान कर सकते हैं. इन पाठ्यक्रम और कॉलेजों में ग्रेजुएट लेवल पर कुल 70,000 सीटें हैं.