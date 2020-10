DU 4th Cut off List 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) आज यानी शनिवार 31 अक्टूबर, 2020 को DU 4th Cut off List 2020 जारी करेगा. प्रवेश के लिए चौथी कट ऑफ सूची दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर छात्रों के लिए उपलब्ध होगी. DU 4th Cut off List 2020 के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू होगी और 4 नवंबर, 2020 को समाप्त होगी. शेड्यूल के अनुसार 4th कट-ऑफ के लिए भुगतान की अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2020 तक होगी. जिन छात्रों ने जारी कट-ऑफ लिस्ट के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में दाखिला लिया है, उनके पास भी बदलाव का विकल्प होगा. Also Read - दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी निलंबित, शिक्षा मंत्रालय ने जांच भी बैठाई

विश्वविद्यालय के बाद कॉलेज या पाठ्यक्रम आज चौथी कट-ऑफ सूची की घोषणा करता है. प्रारंभ में, विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा कट ऑफ सूची जारी करेंगे. विश्वविद्यालय बेस्ट ऑफ फोर ’या बेस्ट ऑफ थ्री’ फॉर्मूले के आधार पर DU 4th Cut off List 2020 तैयार करेगा. कई कॉलेजों ने पहले ही विभिन्न प्रकार के शीर्ष पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को बंद कर दिया है. यूनिवर्सिटी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 4872 छात्रों ने 3rd कट ऑफ लिस्ट के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 2410 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 3034 छात्रों ने शुल्क का भुगतान किया है. तीसरी कट ऑफ 25 अक्टूबर को जारी की गई और प्रवेश प्रक्रिया 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित की गई. Also Read - DU Admission 2020 Third Cut Off List: डीयू में 82 % सीटें फूल, तीसरी Cut Off लिस्ट आज हो सकती है जारी

प्रत्येक श्रेणी के तहत रिक्त सीटों की संख्या जानने के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न कॉलेजों के साथ जांच करनी होगी और उन उम्मीदवारों को जो डीयू 4 वीं कट ऑफ सूची की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनको उल्लेखित तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेना होगा. हालांकि, पहले दौर के लिए कट-ऑफ के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों को अगले दौर के लिए दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. Also Read - DU Second Cut Off List 2020 Released: दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी की दूसरी कटऑफ लिस्ट, कई कोर्सेज में फूल हुई सीटें, पढ़ें यहां डिटेल्स