DU 5th Cut Off List 2020 Released: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने शनिवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पांचवीं कट ऑफ लिस्ट (DU 5th Cut Off List 2020) की घोषणा कर दी है. इसमें अब तक 70,000 सीटों में से 65,000 सीटें भर चुकी हैं. कई कॉलेजों में लोकप्रिय पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पहले से ही बंद हैं, शेष पाठ्यक्रमों के लिए कट ऑफ सूची (DU 5th Cut Off List 2020) में 1-3 प्रतिशत की गिरावट थी.

यूनिवर्सिटी के एक ऑफिशियल ने कहा, "योग्य उम्मीदवार जो पांचवीं प्रवेश कट ऑफ सूची (DU 5th Cut Off List 2020) में अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें 9 नवंबर से प्रवेश लेने की सलाह दी जाती है." इसके अलावा ऑफिशियल ने कहा, "चौथी कट ऑफ लिस्ट के तहत अब तक 65,393 प्रवेश हुए हैं. शुल्क जमा करने वाले छात्रों की संख्या के बारे में अंतिम डेटा सोमवार तक उपलब्ध होगा."

शनिवार को घोषित की गई पांचवीं कट-ऑफ लिस्ट (DU 5th Cut Off List 2020) के अनुसार अधिकांश आर्ट्स और साइंस पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के लिए बंद थे, जबकि कुछ कॉमर्स पाठ्यक्रमों के लिए कट ऑफ में गिरावट देखी गई थी. इस वर्ष, कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित की जा रही है.